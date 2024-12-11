Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Masada bulunan iskambil kağıtları ve 4 bin 500 liraya el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

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