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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı

        Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:28
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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza yazıldı
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        Niğde'de bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

        Masada bulunan iskambil kağıtları ve 4 bin 500 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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