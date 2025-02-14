Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
–Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
–Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarındaki uyuşturucu madde imalathanesi olarak değerlendirilen adreste yapılan aramalarda 49,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 16 parça sıvı ve 4 parça toz kimyasal madde, çeşitli laboratuvar materyalleri ile tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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