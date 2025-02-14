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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        –Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:34
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        –Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarındaki uyuşturucu madde imalathanesi olarak değerlendirilen adreste yapılan aramalarda 49,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 16 parça sıvı ve 4 parça toz kimyasal madde, çeşitli laboratuvar materyalleri ile tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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