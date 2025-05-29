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        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:46
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        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Uslu, mesajında, İstanbul’un fethinin yalnızca milletin değil, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Uslu, bu büyük zaferin, bir çağın kapanmasına ve yeni bir çağın başlamasına vesile olduğunu ifade etti.

        İstanbul'un fethini bir kez daha gururla kutladığını vurgulayan Uslu, başta Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusu olmak üzere, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydetti.

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