Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 32 sikke, 10 obje ve 42 eski eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altunhisar ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.