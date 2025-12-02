Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:27
        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altunhisar ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 32 sikke, 10 obje ve 42 eski eser ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

