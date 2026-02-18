Niğde İmsakiye 2026: Ramazan İmsakiyesi ile Niğde'de sahura ne zaman kalkılacak, iftar saati ne zaman?
Ramazan ayının başlamasına saatler kala Niğde'de ilk oruç vakti için araştırmalar devam ediyor. Ramazan ayında tutulacak oruç, imsak vaktinden akşam ezanına kadar olan süreyi kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılının İmsakiye takvimini yayınlamasıyla Niğde ezan vakitleri belli oldu. Peki, Niğde ilk iftar için akşam ezanı saat kaçta, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Niğde’de ilk sahur vakti merak ediliyor. Oruç ibadeti, sahur vakti başlayan imsak ile akşam ezanının okunmasıyla sona eren süreyi kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı için yayımlanan İmsakiye takvimiyle Niğde’deki ezan vakitleri netleşti. İlk iftar saati ve sahur vakti belirlenmiş olsa da, Niğde’nin ilçeleri arasında coğrafi farklılıklar nedeniyle vakitlerde birkaç dakikalık değişiklikler olabiliyor. Bu kapsamda “Niğde ilk iftar ve ilk sahur vakitleri ne zaman?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte Niğde İmsakiyesi ile birlikte tüm ayrıntılar…
NİĞDE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Niğde İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.59'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.30 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.46'da okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.58 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
NİĞDE İMSAKİYESİ
Niğde iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Niğde İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Niğde Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Niğde Merkez, Bor, Çamardı, Ulukışla, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?
Sahur vaktinde gönül birliği içinde edilecek dualar, sabır ve minnet duygularını dile getirir. Söylenen sahur duası Arapça ve Türkçe haliyle oruç tutanların gönlünde bir huzur oluşturur. Oruç tutacak kişilerin ruhuna hitap eden sahur duası Türkçe ve Arapça söylemleriyle sofranın kapanışını yapar.
Peygamber Efendimiz’in sahurda okuduğu dua:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”
Sahur duası Arapça okunuşu:
“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”
Sahur duası Türkçe anlamı:
“Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”