Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 01:40
Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesinde F.K. yönetimindeki otomobil, H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden H.A, beraberindeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.A. ile N.A.Çnin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
