Nigel Kennedy 'Heart and Soul' performansıyla AKM’de

Besteci, keman virtüözü orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, farklı stilleri birbirleri ile harmanlayan tarzıyla tüm dünyada ses getiren konserlerine Türkiye ile devam ediyor. Vivaldi’nin 'Dört Mevsim' eserini çaldığı albümü 2 milyon satışa ulaşan ve Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile adını yazdıran Kennedy, 7 Nisan’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden olan sanatçı, 'Heart and Soul' performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafetine imza atacak.

Nigel Kennedy, 7 Nisan’daki programında Bach'ın eserlerinin yanı sıra modern zamanların iki büyük klavye sanatçısı ve bestecisi Krzysztof Komeda ve yakın zamanda hayatını kaybeden Ryiuchi Sakamoto'nun keman ve çello için sevilen diğer parçalarının yanı sıra kendi bestelerine yer verecek. Keman, çello ve zaman zaman piyanonun eşlik ettiği, sadece iki müzisyenin performans sergileyeceği konser, zengin bir müzikal deneyim vaat ediyor. Konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.