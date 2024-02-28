Nihad Mujakic: Fenerbahçe karşısında 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibinin defans oyuncusu Nihad Mujakic, mücadelenin ardından basın açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda istenilen performansa ulaşamadıklarını ifade eden Mujakic, “2-0’dan 3-2 gibi bir skorla Kayserispor’a maalesef yenildik ama bizim bir sözümüz vardı. Bu sözümüzün de arkasında durduk. Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik ve 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz ama bugünkü galibiyetimiz taraftarlarımız içindi. Onlar sahada mücadele eden ve her maça kazanma gayretiyle çıkan bir takımı görmeyi hak ediyorlar. Bize gösterdikleri taraftarlık performanslardan dolayı biz onlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.