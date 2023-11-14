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        Haberler Gündem Nihal-Bahar Candan kimdir, ne iş yapar? Fenomen kardeşler kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı

        Fenomen kardeşler kara para aklama iddiasıyla gözaltında: Nihal Candan ve Bahar Candan kimdir?

        Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler kara para aklama iddiasıyla göz altına alındı. İsimlerini katıldıkları bir televizyon programı ile duyuran ve sosyal medya fenomeni olan Nihal-Bahar Candan suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandı. İşte, "Nihal Candan ve Bahar Candan kimdir, ne iş yapıyor?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:20
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        Engin-Dilat Polat çiftinin tutuklanmasının ardından pek çok fenomen kara para aklama suçuyla gündeme geldi. İsmini gündüz kuşağında yayınlanan bir yarışmada duyuran fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan son gelen habere göre gözaltına alındı. Peki, Nihal-Bahar Candan kimdir, ne iş yapar? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        NİHAL-BAHAR CANDAN KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturmanın geçmişi 2020’de düzenlenen bir operasyona uzanıyor. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020’de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul’da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.’nın liderliğini yaptığı çeteye, 21 Haziran 2020’de ilk operasyon düzenlendi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı.

        İKİNCİ OPERASYON

        24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.’nın liderlik ettiği bir şebeke daha 2023’te takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere satış yaparak güven kazandıkları, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayıp araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda Onur A.‘nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.

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        LÜKS RESTORANTLARDA TANITIM YAPTILAR

        Tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A.’nın dolandırıcılık yönteminin detaylarına detaylara ulaştı. Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekilere lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan’ı kullandı. Bu tanıtımlarda araç almak isteyen birçok kişiden para aldı. Aldığı paralar karşılığında daha sonra sözde satılan araçlarını vermedi. Bu olayda 13 kişi mağdur oldu. İddialara göre şebeke bu yöntemle 10 milyon liralık vurgun yaptı.

        OPERASYONUN ÜÇÜNCÜ AYAĞI DÜZENLENDİ

        Elde edilen bu bilgilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyonun üçüncü ayağı düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul’da, Hacı İsrafil Sağlam da Kars’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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        "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sağlık kontrolünün ardından tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Candan kardeşlerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.

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        NİHAL CANDAN KİMDİR?

        Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

        7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

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        BAHAR CANDAN KİMDİR?

        Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki Bahar Candan ablası Nihal Candan gibi İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. 

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        BAHAR-NİHAL CANDAN'IN ANNESİ VE BABASI KİM?

        Nihal Candan babası Hakan Candan'ın akademisyen olduğu biliniyor. Annesi de akademisyen olduğu söylenen Nihal Candan'ın annesi hakkında pek fazla bilgi yok.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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