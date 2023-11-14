Engin-Dilat Polat çiftinin tutuklanmasının ardından pek çok fenomen kara para aklama suçuyla gündeme geldi. İsmini gündüz kuşağında yayınlanan bir yarışmada duyuran fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan son gelen habere göre gözaltına alındı. Peki, Nihal-Bahar Candan kimdir, ne iş yapar? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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NİHAL-BAHAR CANDAN KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturmanın geçmişi 2020’de düzenlenen bir operasyona uzanıyor. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020’de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul’da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.’nın liderliğini yaptığı çeteye, 21 Haziran 2020’de ilk operasyon düzenlendi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ OPERASYON

24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.’nın liderlik ettiği bir şebeke daha 2023’te takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere satış yaparak güven kazandıkları, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayıp araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda Onur A.‘nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.