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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusuna Yalçın, "Beyefendi. Hmm, beyefendi. Söylemek istemiyorum. Evimize giriyoruz ve çekmeyin, istemiyorum. Böyle ışıklar ve flaşlar istemiyorum" cevabını verdi.