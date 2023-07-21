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        Haberler Magazin Nihat Altınkaya, 70 kiloluk balık yakaladı - Magazin haberleri

        Nihat Altınkaya, 70 kiloluk balık yakaladı

        Çeşme'de tatil yapan Nihat Altınkaya, balık tutmak için derin sulara açıldı. 70 kiloluk bir orkinos yakalayan Altınkaya, dev balıkla objektif karşısında poz verdi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 10:05
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        Oyuncu Nihat Altınkaya, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.

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        Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Nihat Altınkaya, arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

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        Serin sulara açılan Nihat Altınkaya, 70 kiloluk bir orkinos yakaladı. Altınkaya, kilosu 430 TL olan balıkla gurur pozu verdi.

        #Nihat Altınkaya
        #orkinos
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