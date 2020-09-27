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Nihat Hatipoğlu son dakika sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti m? Açıklama geldi

Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakanlandığı açıklayınca hayranları tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Sosyal medya üzerinden "Nihat Hatipoğlu öldü" iddiaları da ortaya atılmıştı. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu bunun üzerine açıklamalarda bulunarak iyi olduğunu dile getirmişti. İşte Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu ve açıklamaları

Nihat Hatipoğlu son dakika sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti m? Açıklama geldi

Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündemde. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte son sağlık durumu...

NİHAT HATİPIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı." sözlerini dile getirdi.

NİHAT HATİPIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. Facebook hesabından yapılan açıklamada “covid-19 nedeniyle takip ve tedavisini yaptığımız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamız sağlığına kavuştu. Kendisine sağlıklı günler diliyorum” denilmişti.

NİHAT HATİPIOĞLU KİMDİR?

Doğum yeri ve tarihi

Diyarbakır - 11.05.1955

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (Hadis Anabilim Dalı) - 1981

Akademik Unvanlar

  • Doktora; Ankara Üniversitesi; İlahiyat Fakültesi - 1995
  • Doçentlik Unvanı; 2000 ( Üniversiteler Arası Kurul)
  • Profesörlük Unvanı; ( Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları Müdürü (İzmir) - 1981 - 1985
  • Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı (1990-2005),
  • Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2011-2016)
  • YÖK Üyeliği (2017 - Devam)

Başlıca 5 eseri (kitap)

  • Ebu Zur'a er Razi ve Hadis İlmindeki Yeri
  • Hülafai Raşidin Bağlamında Hz Ömer'in Sünneti ve Hz Ömer'in, Ebu Hureyre'ye şiddet uyguladığına dair rivayetlerin tahlili
  • Kuran ve Sünnet açısından Depremler ve Bunların Değerlendirilmesi
  • Hz Peygamberle Kur'an-ı Doğru Anlamak ( Doktora Tezi)
  • Sevgi Dininden Yansımalar
  • Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları
  • Onu Nasıl Sevdiler
  • İslam'la Yüzleşmek
  • Ayetlere Farklı Bir Bakış

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an ı Kerim Meali Redaksiyon 2002
  • Ulusal TV lerde yıllarca süren Dini Programcılık (2005 - Devam )

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11.03.2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulunca yapılan seçim sonucu Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

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