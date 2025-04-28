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        Haberler Magazin Nihat Kahveci'nin eşi: 'Asla futbolcuyla evlenmem' diyordum - Magazin haberleri

        Nihat Kahveci'nin eşi: 'Asla futbolcuyla evlenmem' diyordum

        Spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci, evliliğiyle ilgili itirafta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:43
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        "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum"
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        Nihat Kahveci, 2018'de Fulya Sever ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, katıldıkları programda evlilikleri hakkında konuştu.

        Eşiyle tanışma hikâyesini anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

        Nihat Kahveci ile futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci; "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü... Amcam da bir futbol kulübünde yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" dedi.

        Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı.

        Nihat Kahveci, sözlerine; "Fulya ile her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" şeklinde devam etti.

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        #Fulya Sever Kahveci
        #nihat kahveci
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