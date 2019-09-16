Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezası ve hakemler hakkında CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

"HATALAR EN ALT SEVİYEYE GELECEK"

Hakemlerin ve VAR sisteminin durumu hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Maalesef biz de yönetim olarak sürekli hakem konuşulmasından büyük üzüntü duymaktayız. Bu VAR sistemini uygulamamızın en önemli sebeplerinden biri de bu hakem hatalarını minimum seviyeye getirmek. Bunda başarılı olduk. Bu sene VAR'ın ikinci yılı. Yine de bazı hataların olduğunu üzülerek görüyorum. Her geçen hafta VAR hatalarını, hakem hatalarını azaltmak ve adaleti dağıtmayı hedefliyoruz. Önemli olan hiçbir işte kötü niyetin olmamasıdır. Buna tüm kalbimizle, yüreğimizle inanıyoruz. Zamanla bu hataların en alt seviyeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Nihat Özdemir, "Maç sonu konuşmalar zarar veriyor mu? Fatih Terim'in açıklamaları ve bunun üzerine verilen cezalar devam edecek mi, bunlar cezalarla son mu bulacak, yoksa cezalar ağırlaştırılacak mı?" sorusuna "Bu konular hakkında bazı önemli kararlar alacağımızı tahmin ediyorum. Futbolun marka değerine zarar verecek olan her konunun üzerine gitmeye kararlıyız. Bundan hiçbir ödün vermeyeceğimiz, herkes tarafından bilinmeli. Hukukçularımız çalışıyorlar. Daha çok disipline edebilmek için, marka değerini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" şeklinde yanıt verdi.

"BAZI KARARLAR ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nihat Özdemir son olarak "Cezaların ağırlaştırılması düşünülmeyecek ama aynı olayı iki defa tekrarladığınızda bazı ciddi kararlar almayı yönetim olarak düşünüyoruz" dedi.

ÖZDEMİR'DEN 19:05 AÇIKLAMASI

Beyaz TV'ye de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "PFDK kararlarını internet sayfamıza 18.58'te koyduk. İşlemler devam etmiş, sonrasında maalesef 19.05'te paylaşılmış. Ben de bunu istemezdim. Kötü niyet var mı yok mu onun araştırmasını yapıyoruz. Kasıtlı bir durum varsa bunun üzerine gideriz" şeklinde konuştu.