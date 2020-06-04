Nihat Özdemir'den Süper Lig için seyirci açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir katıldığı canlı yayında Süper Lig'e dair açıklama yaptı. Kovid-19 salgınıyla ilgili de konuşan Özdemir, Süper Lig için seyirci planlarının bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Şartlar düzelirse Süper Lig'de son 3 haftayı seyircili oynatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAN MEN CEZASI...

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasını da değerlendiren Özdemir, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.

HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLAMASI

Lisans kurulu ve takım harcama limitlerine dair de konuşan Özdemir "FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI: KADEMELİ DÜŞÜŞ PLANLIYORUZ

Mevcut yabancı kuralıyla ilgili açıklama yapan Özdemir "Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz."

"9 SENEDİR HERHANGİ BİR ŞİKE OLAYINA RASTLAMADIK"

"2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman üzerine gideriz"

"EN FAZLA TEPKİ ALDIĞIM GRUP, FENERBAHÇE TARAFTARI"

"Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbahçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum"

İSTİFA YANITI

"Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar"