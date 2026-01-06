Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde: Osimhen'den 2 gol! - Futbol Haberleri

        Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde: Osimhen'den 2 gol!

        Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Victor Osimhen mücadelede 2 gol kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen 2 gol attı, Nijerya çeyrek finale yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik ile karşı karşıya geldi.

        Lookman'ın 20. dakikada kaydettiği golle öne geçen Nijerya, Osimhen'in 25. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Soyunma odasına da Nijerya üstünlüğüyle gidildi.

        47. dakikada Lookman'ın pasını gole çeviren Osimhen, durumu 3-0 yaptı. 75. dakikada topu ağlarla buluşturan Adams, farkı 4'e çıkardı. Kalan anlarda skoru koruyan Nijerya, Mozambik'i 4-0 yenerek turladı.

        Bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Nijerya, yarı final için Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        Ayrıca Nijerya; Tunus, Tanzanya ve Uganda ile mücadele ettiği C Grubu liderliğiyle son 16 turuna kalırken Mozambik; Fildişi Sahili, Kamerun ve Gabon ile karşılaştığı F Grubu'nu üçüncü tamamlamıştı. Mozambik, En İyi Üçüncüler arasından son 16 turuna yükselmişti.

        OSIMHEN'İN GOL SAYISI 3 OLDU

        Mozambik karşısında 2 kez ağları sarsan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'ndaki gol sayısını 3'e yükseltti.

        27 yaşındaki futbolcu, turnuvanın grup etabını Tunus karşısında kaydettiği tek golle tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar