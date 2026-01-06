Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde: Osimhen'den 2 gol!

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik ile karşı karşıya geldi.

Lookman'ın 20. dakikada kaydettiği golle öne geçen Nijerya, Osimhen'in 25. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Soyunma odasına da Nijerya üstünlüğüyle gidildi.

47. dakikada Lookman'ın pasını gole çeviren Osimhen, durumu 3-0 yaptı. 75. dakikada topu ağlarla buluşturan Adams, farkı 4'e çıkardı. Kalan anlarda skoru koruyan Nijerya, Mozambik'i 4-0 yenerek turladı.

Bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Nijerya, yarı final için Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Ayrıca Nijerya; Tunus, Tanzanya ve Uganda ile mücadele ettiği C Grubu liderliğiyle son 16 turuna kalırken Mozambik; Fildişi Sahili, Kamerun ve Gabon ile karşılaştığı F Grubu'nu üçüncü tamamlamıştı. Mozambik, En İyi Üçüncüler arasından son 16 turuna yükselmişti.

OSIMHEN'İN GOL SAYISI 3 OLDU

Mozambik karşısında 2 kez ağları sarsan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'ndaki gol sayısını 3'e yükseltti.

27 yaşındaki futbolcu, turnuvanın grup etabını Tunus karşısında kaydettiği tek golle tamamlamıştı.