        Nijerya Milli Futbol Takımı'nın uçağı acil iniş yaptı

        Galatasaray'da oynanan Victor Osimhen ve Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi'nin de aralarında olduğu Nijerya Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, camındaki çatlak sebebiyle acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 01:22 Güncelleme: 12.10.2025 - 01:23
        Nijerya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, salı günü Benin Milli Takımı'yla oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Uyo şehrine giden milli takım kafilesini taşıyan uçağın ön camının çatladığı belirtilerek, "Uçağın kalkıştan sonra havada ön camı çatlamış ve pilot uçağı güvenli bir şekilde Luanda'daki havalimanına geri döndürmeyi başarmıştır." denildi.

        Nijerya Milli Takımı'nın uçuşu için yeni planlama yapıldığı kaydedildi.

        BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklamada, "Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada da, "Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimhen'in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

