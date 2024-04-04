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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Nikolaos Manginas fotoğraf yarışmasına başvurular başladı! Tema: Herkes için su

        Nikolaos Manginas fotoğraf yarışmasına başvurular başladı! Tema: Herkes için su

        2021 yılının nisan ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:58
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        Nikolaos Manginas fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
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        Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak 3. Nikolaos Manginas fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Bu sene yarışmanın konusu "Herkes İçin Su" olarak belirlendi.

        Yarışma, dünyanın en önemli krizine dikkat çekerek susuzluğun fotoğraf sanatı ile anlatılmasını hedefliyor.

        Yarışmaya başvuru için son tarih 30 Eylül 2024. Yarışmanın sonuçları 30 Ekim tarihi itibariyle açıklanacak.

        Nikolaos Manginas
        Nikolaos Manginas

        Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Alberto Modiano, Berge Arabian, Giannis Soulis, Nikos Kasseris ve Murat Germen yer alıyor.

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        #Nikolaos Manginas
        #Nikolaos Manginas fotoğraf yarışması
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