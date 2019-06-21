Nikos Kosmas kimdir?

Survivor 2019 Nikos takımın en başarılı isimlerinden biri oldu ve Yunan takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarısız olan Yunan takımında çıktığı 38 maçın 20 tanesini kazandı ve Yunan takımın en iyi ilk 5’i arasına girdi. Nikos bir atlet olmasından kaynaklı hız gerektiren parkurlarda çok daha iyi. Nikos Survivor 2019’da birleşme partisini görecek isimlerden.

NİKOS KOSMAS'IN BİYOGRAFİSİ



Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!