43 yıl oyunculuk hayatı olan başarılı oyuncu Nilgün Belgün, yıllar önce rol aldığı bir dizinin yapımcısı tarafından tacize uğradığını 'Hayatla Geçinmeyi Öğrendim' kitabında itiraf etti.

Kitapta kendisine sorulan, "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusuna Belgün, "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim" diyerek yanıt verdi.

"EVLİ YAPIMCI TACİZ ETTİ"

Oyuncu, yıllar önce yaşadığı olay için, "Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen ‘Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi’ dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım” ifadelerini kullandı.