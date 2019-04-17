Geçtiğimiz günlerde katıldığı konferansta yaptığı konuuşmalar ile gündeme gelen Nilhan Osmanoğlu'nun hayatı sevenleri ve takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan Osmanoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte, Nilhan Osmanoğlu'nun hayatına dair tüm detaylar...

NİLHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 15 kadın üyesinden (sultan) biri olan Nilhan Osmanoğlu Sultan, 1987 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan'da doğdu. Harun Efendi'nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, hanedan üyelerinin 1924'de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gittiler.

Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam'da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937'de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu'nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yurt dışında olan aile, 1974'de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Nilhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun en büyük çocuğu.

Enderun eğitimi veren, Nilhan Sultan Enderun Eğitim ve Araştırma Derneği’nin kurucusu ve babaannesi Kösem Sultan hakkında bilgilerini okuyucularıyla paylaştığı "Kadın Padişah Mahpeyker Kösem Sultan” adlı romanın yazarıdır. İngilizce ve Arapça bilen Nilhan Sultan Osmanoğlu’nun Hanzade isminde bir kızı ve Mehmed Vahdeddin isminde bir oğlu vardır.