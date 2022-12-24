Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çifti: Bizim ünlü arkadaşımız az

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi, Nişantaşı'ndaki bir mekandaydı. Geçtiğimiz hafta Paris'e tatile giden çift, "Hiçbir şey düşünmeden tatil yapmak çok iyi geldi. Güzelce gezdik ama çok soğuktu" dedi.

"KULAKTAN DOLMA BİR ŞEY OLDU" Sevgilisiyle çektiği Fransız aksanı ve İngilizce konuşmasıyla alakalı videosu hakkında konuşan Şahinkaya, "Biz küçükken annemle babam hep Fransız'ların İngilizce konuşmasını taklit ederdi. Bende de kulaktan dolma bir şey oldu" diyerek, kahkaha attı.