Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan'a gönderme yapmamış

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"KİMSEYİ Tİ'YE ALMAK GİBİ BİR DURUMUM OLMADI"

Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken sergilediği hareketlere göndermede bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Benim kimseyi ti'ye almak gibi bir durumum olmadı. Ben o yüzden yapmadım yani. Bazen ben de poz verirken o şekilde poz verebiliyorum" açıklamasında bulundu.