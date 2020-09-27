Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözlerine katıldığını belirten Nilperi Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle hep ön planda tutuluyor. Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum. Olmayınca üzülüyordum. Kafamı taktığım zamanlar olmuştu." diye konuştu.

Ünlü oyuncu, renkli saçı nedeniyle bir dönem yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: "Renkli saçınız varsa başlarda kötü kadın rolü veriyorlar. O zamanlar biraz şaşırmıştım. Hep böyle mi olacak demiştim."