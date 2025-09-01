Habertürk
        Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural bugün son yolculuğuna uğurlanacak

        Nilperi Şahinkaya'nın annesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak

        Nilperi Şahinkaya'nın bir süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural hayatını kaybetmişti. Vural'ın cenazesine dair detaylar belli oldu

        Giriş: 01.09.2025 - 07:28 Güncelleme: 01.09.2025 - 07:28
        Cenaze detayları belli oldu
        Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesinin acısıyla sarsıldı. Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmişti.

        Şahinkaya'nın annesinin cenazesine dair detaylar belli oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan Nilperi Şahinkaya, annesinin vefat haberini "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim" sözleriyle duyurmuştu.

        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural
