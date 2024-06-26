Nilperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da
Nilperi Şahinkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Emre Yusufi ile birlikte Bodrum'a gitti. Çift, konakladıkları otelin plajında görüntülendi
Giriş: 26.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:03
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bodrum'da açtı.
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Pembe renkli bir bikini giyen Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle birlikte konakladığı otelin plajında görüntülendi.
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Pembe renkli bir bikini giymeyi tercih eden 36 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte şezlongta güneşlendi.