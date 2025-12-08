Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilüfer'den Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlanan kızı Ayşe Nazlı Yumlu için duygusal mesaj

        Nilüfer Yumlu: Verdim gitti

        Nilüfer Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlanan kızı Ayşe Nazlı Yumlu için duygusal bir mesaj yayımladı; "Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Verdim gitti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, evlilik yolunda ilk adımı atarak bir süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı.

        Kızının nişan töreninden fotoğraf yayımlayan Nilüfer, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu Ailesi geldi kızımı istediler benden. Ben de bütün güzel dileklerimle verdim gitti. Benim biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş, yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok..."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nilüfer Yumlu
        #Ayşe Nazlı Yumlu
        #Batuhan Yağlıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi
        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı