Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, evlilik yolunda ilk adımı atarak bir süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı.

Kızının nişan töreninden fotoğraf yayımlayan Nilüfer, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu Ailesi geldi kızımı istediler benden. Ben de bütün güzel dileklerimle verdim gitti. Benim biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş, yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok..."