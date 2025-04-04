Nilüfer'den Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayata veda etmişti. Vefatının üzerinden 10 yıl geçen Kayahan, ölüm yıl dönümünde meslektaşı Nilüfer tarafından anıldı.

Nilüfer ve Kayahan

"HEP KALBİMİZDESİN"

Kayahan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Nilüfer; "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.