Kardeşim Benim filmi konusu ve oyuncuları

Şarkıcı Nilüfer, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu. Türk Pop müziğinin vazgeçilmezi Nilüfer’in "Tik Tak", "Ve Melankoli", şarkılarıyla başlayan konseri,"Yemin Ettim", "Mor Menekşe" ile devam etti.

Nilüfer, buğulu sesi ve güçlü yorumuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Söylediği her şarkıyı adeta yaşayan Nilüfer, kalplere dokunarak binlerce seyircisiyle bütünleşti. Harbiye'de nostalji rüzgarı da estirip, müzikseverlerin kulaklarının pasını silerken, konser boyunca giydiği dört farklı Züleyha Kuru tasarımı kostümle de nefesleri kesti.

Her sene sahneye yeni bir sürprizle çıkan Nilüfer’in Nihat Odabaşı'nın sanat yönetmenliğini gerçekleştirdiği bu seneki konserinde karşımızda muhteşem dansçıları ve sahne şovları vardı. Bugüne kadar sayısız albüme imza atan Nilüfer konserinde otuzu aşkın parça seslendirirken, Nilüfer’e sahnede İpek Açar ve Funda Arar da birer şarkıda eşlik etti.

Tüm şarkıların adeta binlerce kişilik koro eşliğinde seslendirildiği konser "Mavilim" şarkısı ile final yaptı. Açıkhavayı dolduran hayranların alkışları dinmeyince Nilüfer sahneye dönüp "İspanyol Meyhanesi" ile bis yaptı ve ardından bir hayranını kırmayıp "İnkar Etme" şarkısını seslendirdikten sonra hep birlikte söylenen İzmir Marşı ile konser son buldu.

Nilüfer'i izleyemeye gelenler arasında Funda Arar, Hıncal Uluç, Şehrazat, Beste Açar, İpek Açar, Alper Kömürcü, Nihat Odabaşı ve Volga Tamöz de vardı.