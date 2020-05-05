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Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği ve evinde kaldığı bu dönemin dil, din, ırk, sosyal statü farkı olmaksızın bize büyük bir ders verdiğini söyleyen Nilüfer, "Her kötü olaydan büyük bir ders çıkarmalıyız. Korona hepimizin dünyaya bakışını etkiledi." dedi.

"EN BÜYÜK SAVAŞI SAĞLIĞA KARŞI VERİYORUZ"

Sağlığın, dünyadaki her şeyin önüne geçtiğini ve savaşların bittiğini söyleyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

En büyük savaşı sağlığa karşı veriyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise en önde savaşıyor. Savaşların durması için böyle bir felaketin olması gerekmeseydi keşke. Dünyada her şey durdu.

Savaşlar, tüketim çılgınlığı, israf, sağlıksız beslenme gibi birçok konuda umuyorum ki iyileşmeler oldu.

Nilüfer, hayatın hızlı akışı içinde düşünmediğimiz, öncelik vermediğimiz birçok konuyla yüzleşmemizi sağlayan bu dönemin olumlu etkiler bırakacağına inandığını belirtti.

"SEVDİKLERİMİZE ZAMAN AYIRAMIYORDUK"

"Günlük hayatın hızından dolayı ailemize ve sevdiklerimize zaman ayırmıyorduk, iletişim kuramıyorduk" diyen sanatçı, bu konularda çevresindeki birçok kişinin farkındalık yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

En çok da israf çılgınlığının durmasına sevindim. Açık büfe kahvaltılar ve otellerdeki açık büfe yemekler, ben dahil birçok kişinin rahatsız olduğu konulardı.

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