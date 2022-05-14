HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Hala Serdar Ortaç'ın tribute albümünün etkisinden çıkamadım. 'Canıma Minnet' yorumunun ardından bu hafta en çok Derya Uluğ'un yeniden hayat verdiği 'Hadi Çal'ı dinledim. Şarkıyı Ortaç'ın seslendirdiği versiyonda da seviyordum ancak Uluğ bence parçaya yeni bir soluk getirmiş. Evet, itiraf ediyorum; 'Hadi Çal'ı ilk dinlediğimde orijinaliyle tamamen farklı bir tarzda olduğu için garipsemiştim. Hatta zaman zaman 'Olmamış ya!' diye düşünmüştüm. Ancak milyon kez dinlememin ardından fikrim değişti. Detaylı incelediğimde gerçekten tam da Derya Uluğ'a yakışan bir yorum olmuş. Uluğ, 'Hadi Çal'a farklı bir boyut kazandırmış...