Nilüfer: O şarkıların hikâyeleri vardı

Nilüfer'in KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konseri büyük bir ilgiyle karşılandı.

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen binlerce seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan başarılı sanatçıya, koro halinde eşlik edildi.

Sahnesinde iki farklı kıyafet giyen sanatçı, hem güzelliğiyle hem de sahnedeki enerjisiyle büyük alkış aldı. Konser sırasında, aşkın yaşının olmadığını vurgulayan Nilüfer; "Görüyorum ki Z kuşağı, Y kuşağı herkes 1990'lar müziğini dinliyor. O zamanda yazılan şarkıların hikâyeleri ve yaşanmışlıkları vardı. X kuşağı da olsan Y kuşağı da olsan aşkın yaşı olmuyor. Biri geliyor seni alıp götürüyor" dedi.