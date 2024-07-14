Nilüfer: O şarkıların hikâyeleri vardı
Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından Nilüfer, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı
Nilüfer'in KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konseri büyük bir ilgiyle karşılandı.
Dillerden düşmeyen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen binlerce seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan başarılı sanatçıya, koro halinde eşlik edildi.
Sahnesinde iki farklı kıyafet giyen sanatçı, hem güzelliğiyle hem de sahnedeki enerjisiyle büyük alkış aldı. Konser sırasında, aşkın yaşının olmadığını vurgulayan Nilüfer; "Görüyorum ki Z kuşağı, Y kuşağı herkes 1990'lar müziğini dinliyor. O zamanda yazılan şarkıların hikâyeleri ve yaşanmışlıkları vardı. X kuşağı da olsan Y kuşağı da olsan aşkın yaşı olmuyor. Biri geliyor seni alıp götürüyor" dedi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Nilüfer, hayranlarının yoğun isteği üzerine bis yaparak konserini sonlandırdı. Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Nilüfer, 28 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos’ta İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 17 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 18 Ağustos'ta Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda, 23 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 24 Ağustos’ta ise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.