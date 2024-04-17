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        Haberler Spor Basketbol NINERS Chemnitz: 85 - Bahçeşehir Koleji: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        NINERS Chemnitz: 85 - Bahçeşehir Koleji: 74 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final ilk maçında konuk olduğu Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e 85-74'lük skorla kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:21
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        Bahçeşehir ilk maçta mağlup!
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        FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Messe Spor Salonu'nda Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaştı. Kırmızı-lacivertliler devreye 50-36 geride girdiği müsabakada parkeden 85-74'lük skorla mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın en skoreri Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı ile oynayan Axel Bouteille olurken, ev sahibi takımda da DeAndre Lansdowne 16 sayıyla mücadele etti.

        Finalin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

        Salon: Messe

        Hakemler: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Gvidas Gedvilas

        Chemnitz: Aher Uguak 3, Jeffery Garrett 10, Wesley Van Beck 13, Jonas Richter 12, DeAndre Lansdowne 16, Kaza Kajami-Keane 11, Tylor Ongwae, Ousman Krubally 8, Dominic Lockhart, Kevin Yebo 12

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        Başantrenör: Rodrigo Pastore

        Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, George Earl Kell III 4, Jerry Boutsiele 13, Egehan Arna, Tony Taylor 15, Phil Scrubb, Berkay Candan 3, Tyler Cavanaugh 14, Ahmet Yılmaz, Axel Bouteille 25

        Başantrenör: Dejan Radonjic

        1. Periyot: 29-18 (NINERS Chemnitz lehine)

        Devre: 50-36 (NINERS Chemnitz lehine)

        3. Periyot: 68-58 (NINERS Chemnitz lehine)

        4. Periyot: 85-74 (NINERS Chemnitz lehine)

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