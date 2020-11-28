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HaberlerMagazinNisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yakalandı! Öpüşme videosu sosyal medyaya düştü
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Survivor Nisa ve Barış yakalandı! Öpüşme videosu sosyal medyaya düştü

Survivor 2020'nin en popüler isimleri Nisa ve Barış'ın sevgili olduğu iddia edilmişti, ikilinin öpüştüğü anlar sosyal medyaya düştü.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yakalandı! Öpüşme videosu sosyal medyaya düştü

Survivor'da tanışıp sevgili olan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme videosu sosyal medyaya düştü.

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