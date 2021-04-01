Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...

1 Nisan yüz yıllardır birçok ülkede farklı isimler altında insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor; ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...
Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

1 Nisan yüz yıllardır birçok ülkede farklı isimler altında insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor; ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Bu gün, Fransa'da 'Nisan Balığı', İngiltere'de 'Nisan Aptallar Günü' adıyla biliniyor. Kişiler birbirine şakalar yapıp kandırmaya çalışırken, tuzağa düşülen her durumda 'Nisan 1!' diye bağrışılıyor.

Modern çağda 1 Nisan şakalarına medyanın ve bazı büyük markaların da dahil olduğu görülüyor.

Buna en son örneklerden biri de Alman otomotiv şirketi Volkswagen ile ilgiliydi.

Basında çıkan haberlere göre, şirket ABD'de ismini Voltswagen olarak değiştireceğine dair bir açıklama yayımlamıştı. Ancak daha sonra bunun yanlışlıkla basına erken sızan bir 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

1 Nisan'ın kökeni neye dayanıyor?

Bazı tarihçiler, 1 Nisan'ın kökenini 1582'ye kadar götürüyor. Fransa o yıl Rumi (Jülyen) takvimden Miladi (Gregoryan) takvime geçmişti. Rumi takvimde yılbaşı, gün ve gecenin eşit olduğu bahar ekinoksunda kutlanıyor, bu da 1 Nisan'a yakın tarihte gerçekleşiyordu.

Yeni takvimle yılbaşının 1 Ocak'a kaydığını unutanlar hala Mart'ın son haftasında 1 Nisan civarında kutlama yaptığı için bu kişilere "Nisan aptalları" denmeye ve şakalar yapılmaya başlandı. Bunların sırtlarına kağıttan balık yapıştırıldığı için 'Nisan balıkları' deyimi türedi ve kolay yakalanan balık anlamında, kolay kandırılan insanlar için kullanıldı.

Bazı tarihçiler ise 1 Nisan'ı, Latince 'neşeli' anlamına gelen Hilaria festivali ile ilişkilendiriyor. Bu, antik Roma'da Kibele tanrıçasına tapanların Mart ayı sonunda kutladıkları bir festivaldi. İnsanların kılık değiştirip başkalarını kandırmaya çalıştıkları festivalin, Mısır tanrıları İsis, Osiris ve Seth'ten esinlendiği sanılıyor.

1 Nisan'ın kuzey yarım kürede baharın ilk günü olarak da bilinen bahar ekinoksu ile bağlantılı olduğuna, bu dönemde Doğa Ana'nın değişken ve önceden kestirmesi zor hava şartlarıyla insanları kandırmasına atfen bu şakaların yapılmaya başlandığına inananlar da var.

İngiltere'de ise özellikle 18. yüzyılda tüm adaya yayıldığı, İskoçya'da iki gün kutlandığı biliniyor.


BBC Panorama programında İsviçre'de spagetti hasadındaki artıştan söz edilmişti

Ünlü 1 Nisan şakaları

Modern çağda ise 1 Nisan şakalarına medya da dahil oldu.

1957'de BBC'nin ciddi programlarından biri olan Panorama'da yayımlanan haberde, İsviçreli köylülerin spagetti hasadında büyük artış sağladığı duyurulmuş ve çiftçilerin ağaçlardan spagetti topladığı görüntülere yer verilmişti.

1977'de İngiliz Guardian gazetesinin yayımladığı gezi rehberinde 'San Serriffe' adında, olmayan bir takımadadan söz ediliyor ve iki adanın noktalı virgül işareti oluşturduğu vurgulanıyordu. Bu yetmiyormuş gibi, daha inandırıcı olması için, adadaki okullarda denize dalıp inci çıkarma dersleri verildiği anlatılıyordu.

1988'de Sovyetler Birliği'nde İzvestiya gazetesi, dönemin en iyi futbolcusu Diego Armando Maradona'nın kötü günler geçiren Spartak Moskova ile anlaştığını ve yılda 6 milyon dolar alacağını duyurdu. Associated Press haber ajansı, haberi takipçileriyle paylaştı. Ancak ayrıntı için İzvestiya'ya ulaştığında bunun 1 Nisan şakası olduğunu anladı.


Alabama'da Pi sayısının 3'e yuvarlanacağı haberi 1 Nisan şakası olmuştu

1992'de ABD'de NPR radyosu, eski başkan Richard Nixon'ın ağzından yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı. Oysa konuşan Nixon değil sadece onun taklidini yapan bir aktördü, ama bu şaka haber ülkede büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

1998'de ABD'nin Alabama eyaletinde ise Matematikte 3,14.. olan Pi (π) sayısının İncil'e uygun olarak 3'e yuvarlanmasını öngören bir yasa teklifi verildiğine dair bir haber yayılmış, bölge halkı öfkelenip yetkililere mektup yazmaya koyulmuştu.

Şeker ile tuzun yerini değiştirmek ve tuvaleti şeffaf bir naylonla kapatmak ise 1 Nisan'da yapılan en yaygın şakalar arasında sayılıyor.1

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Facebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
BBCFacebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor
BBCCovid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın ...
Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı
BBCCovid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, ...
İtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'
BBCİtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya ...
Covid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığı konusunda uyardı
BBCCovid: CDC Direktörü ABD'nin salgında "kötü sona" ...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak için Türkiye ile aktif çalışmamız gerekiyor
BBCAB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır oluşturmak ...
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada
BBCDünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin ...
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given hareket ettirildi
BBCSüveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Given ...
Mozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti
BBCMozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi ...
Endonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 kişi yaralandı
BBCEndonezya'da kiliseye saldırı düzenlendi, en az 14 ...