Nisan ayı ara tatil ne zaman? 2025 MEB 2. Dönem ara tatiline kaç gün olacak?
MEB takvimine göre nisan ayı ara tatil tarihleri belli oldu. Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Peki Nisan ayı ara tatil ne zaman? 2025 MEB 2. Dönem ara tatiline kaç gün olacak?
Nisan ayı ara tatil tarihi araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ilk olarak 1. dönem karnesini aldıktan sonra 15 günlük sömestr tatiline çıktı. Öğrenciler 2. dönem içerisinde de nisan ara tatille de dinlenme fırsatı bulacak. Peki Nisan ayı ara tatil ne zaman? 2025 MEB 2. Dönem ara tatiline kaç gün olacak?
İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.
Bu tatil dönemlerinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve eğitim-öğretim yılı planlaması doğrultusunda eğitimlerine devam edecekler.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.