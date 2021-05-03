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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi.

"Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu." ifadesini kullanan Bakan Muş, "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bakan Muş, "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi." diyerek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu." şeklinde konuştu.

Muş, "Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız. 2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Muş, "Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.



İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 84.7 OLDU

GTS’ye göre ihracat Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 oranında artarak 18 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 21 milyar 886 milyon dolar olmuştur.

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,7 olarak gerçekleşti

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, Nisan ayı ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında arttı.

Enerji hariç olarak bakıldığında, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,7 seviyesine yükseldi. Ocak-Nisan döneminde ise bu oranın yüzde 93,8 seviyesine çıktı

Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,6 oldu.

Covid-19 salgınının uluslararası ticarette yarattığı daralma sonucu 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2021 yılı Nisan ayında 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Nisan ayı ihracat değeri ve ayrıca tüm yılların en yüksek ikinci ihracat değeri gerçekleşti

NİSAN AYINDA İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI YÜZDE 49.4 ARTTI

2020 yılı Nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı ise, 2021 yılı Nisan ayında yüzde 49,4 artışla 44.988 olarak kaydedildi. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yapan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,07 artış göstererek, 60.329’den 67.611’e yükseldi

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 308,2 artışla, 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 104,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 875 milyon dolar) ve yüzde 97,9 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 289 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA



Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 654 milyon dolar),ABD (1 milyar 182 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 33 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 412 milyon dolar),Rusya (2 milyar 174 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 131 milyon dolar) almıştır. Nisan ayında ihracat 218 farklı ihracat pazarına ulaştı

ÖTS’YE GÖRE NİSAN AYINDA İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 111,6, İTHALAT İSE YÜZDE 68 ORANINDA ARTTI



2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 111,6 artarak 17 milyar 835 milyon dolar, ithalat, yüzde 68 artarak 20 milyar 913 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 85,6 artarak 38 milyar 748 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,3 oldu