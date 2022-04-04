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Haberler Merak Edilenler Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar ve yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama!
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Nisan ayı kira artış oranı | 2022 Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu - Kira hesaplama

2022 Mart ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilen sorularla ilgili ayrıntılar...

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar ve yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama!

Nisan ayı kira zammı ne kadar? 2022 yılı Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2022 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyonu yüzde 5.46 arttı. Yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 61,14 oldu. 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 29,88 olarak hesaplandı.

Buna göre Nisan ayı kira artış oranı da yüzde 29,88 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2021 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Mart" ayına göre bu yıl ki Mart ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

Öğreneğin 2 bin lira kira bedeli için geçtiğimiz Nisan başında kontrat imzalayan bir kiracı bu yıl kontratını 2 bin 597,6 liraya yenileyecek.

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