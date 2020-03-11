Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilNissan koronavirüs salgınının merkezi Hubei'de yeniden üretime başlıyor - haberler
ABONE OL

Nissan koronavirüs salgınının merkezi Hubei'de yeniden üretime başlıyor

Nissan Çin genelinde yeni koronavirüs vakalarının azalması üzerine, Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime bu haftasonu yeniden başlayacağını açıkladı. Koronavirüs salgını ilk olarak Hubei'de patlak vermişti

koronavirüs
DHA

Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 (koronavirüs) vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı yer olan Hubei bölgesindeki fabrikada, salgının başladığı dönemlerde ara verilen üretimin bu haftasonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki fabrikalar genelinde ara verilen üretimin tam olarak ne zaman normale döneceğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

GM, TOYOTA VE HONDA DA ARA VERMİŞTİ

Covid-19 salgınının başlamasının ardından Çin'de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan'dan başka, aralarında General Motors, Honda ve Toyota'nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Mercedes Vito sonbaharda Türkiye'de - haberler
OTOMOBİLYenilendi! Sonbaharda Türkiye'de
Yerli otoda Gemlik süreci başlıyor - haberler
OTOMOBİLYerli otoda Gemlik süreci başlıyor
Audi pet şişeden koltuk üretti - haberler
OTOMOBİLKoltukları pet şişeden üretti
AVL otonom araçlara ağırlık verecek
OTOMOBİL2020'de otonom araçlara ağırlık verecek
Binek otomobil ihracatı "tam gaz" devam ediyor
OTOMOBİLBinek otomobil ihracatı "tam gaz" devam ediyor
Son dakika! KKTC'nin yerli otomobilinin fiyatı ne olacak - haberler
OTOMOBİLGünsel'den Habertürk'e özel açıklamalar
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
OTOMOBİLSıfır araç kuyruğu sona eriyor
Otomatik vitesli arabaların satışlardaki payı yüzde 70'i aştı
OTOMOBİLOtomatik vitesli satışları patladı
Son dakika haberi! Alfa Romeo Giulia GTA'yı tanıttı -haberler
OTOMOBİLSadece 500 adet üretilecek
Son dakika haberi...Şubat ayında en çok Renault satıldı - haberler
OTOMOBİLFransız üretici Şubat'ı lider kapattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X