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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Niyazi Yelkencioğlu: Hedefimiz 5. yıldızı takmak - Galatasaray Haberleri

        Niyazi Yelkencioğlu: Hedefimiz 5. yıldızı takmak

        Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:04
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        "Hedefimiz, 5. yıldızı takmak"
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        Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istediklerini söyledi.

        Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte açıklamalarda bulundu.

        23 Nisan etkinliğine değinen Yelkencioğlu, "23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok önemli bir gün. Bu önemli günde bütün üyelerimiz, onların çocukları ve torunlarıyla Florya'daki son etkinliğimizi yapmak istedik. Her ikisi de önemli, Florya'da son etkinliği yapmak da 23 Nisan'da. Galatasaray ailesi olarak burada bulunmak da çok önemli. İkisini birlikte yaşıyoruz. Galatasaray, çok büyük ve güzel bir aile. Gün geçtikçe daha çok genç taraftar ediniyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Kemerburgaz'daki tesislerimize taşındık. İnşallah bundan sonraki kutlamaları da yeni yerimizde yaparız." diye konuştu.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktıklarını hatırlatan Yelkencioğlu, "Her zaman, 'Mayıslar bizimdir.' diyoruz. Türkiye Kupası'nda bir final maçımız var. Kıymetli bir rakibimizle oynayacağız. Ya Göztepe ya Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacağız. İkisi de çok kıymetli takımlar. Hangi takımla oynarsak oynayalım tabii ki kazanmak için oynayacağız. Çünkü 5 senedir Türkiye Kupası'nı alamadık. Müzesinde en çok Türkiye Kupası olan takım Galatasaray. O kupalara bir tane daha eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yelkencioğlu, Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olduklarını vurgulayarak, "Ligde daha alınacak 18 puan var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemedik. Tabii ki en büyük hedefimiz şampiyonluk, 25. şampiyonluğu kazanıp hakiki 5. yıldızı takmak. Bunun için de hem futbolcularımız hem teknik heyetimiz büyük bir ciddiyet içinde işlerini yapıyor. Az kaldı. Güzel günleri göreceğiz, şampiyon olacağız." şeklinde görüş belirtti.

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