Nizip çayı üzerine köprü yapım çalışması başladı

AA

Gaziantep'te, Nizip Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğiyle Nizip Çayı üzerine kurulacak olan 3'üncü köprüde çalışmalar başladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, yapılacak olan köprü ile Sanayi Sitesi'ne ulaşım daha da kolaylaşacağını söyledi.

Nizip için hizmet üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sarı şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz günden bu güne Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve milletvekillerimizin destekleriyle birçok çalışmayı hayatta geçirerek her alanda vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bu kapsamda sanayi sitemizi de göz ardı etmeyerek sitemizin alt yapı ile ilgili tüm sorunlarını çözerek bulvar, cadde ve sokaklarını da sıcak asfalt ile buluşturduk tüm bu yatırımların yanı sıra sanayi sitemizin ulaşımını da rahatlatacak bir projeyi uygulamaya geçirerek Nizip Çayı üzerinde 3. Köprü çalışmasını da başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun."