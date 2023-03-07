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Nöbetçi noter çalışma (Mesai) saatleri 2023: Nöbetçi noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kamu hizmetlerinden biri olan noter, çeşitli evrakları sıraya koyan ve dökümanları onaylayan kişidir. Ayrıca bu işlemlerin yapıldığı ofislere de noter ismi verilmektedir. Nöbetçi noter sistemi ise 2019 yılında hayatımıza girmiştir. Alım, satım, sözleşme gibi işlemlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar nöbetçi noter çalışma saatleri ve sistemiyle ilgili bazı konuları merak ediyor...

Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
HABERTURK.COM

Noter Nedir, Ne Görev Yapar? Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri 2023

Kamu hizmetlerinden biri olarak bilinen noter, hukuki işlemlerin yapıldığı önemli mercilerdendir. Alım-satım işlemleri, çeşitli sözleşmeler ve evrakların düzenlenmesi, onaylanması gibi işlemleri gerçekleştiren noterlerin çalışma saatleri bulunduğu bölgerelere göre değişmektedir. Bazı noterler hizmet vermeye 08:00 saatinde başlarken bazı noterler ise 08:30 ya da 09:00'da mesaiye başlamaktadır.

Pek çok kamu hizmeti gibi noterlerde cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemekteydi. Ancak 2019 senesinde nöbetçi noter sistemi hayatımıza girdi. Peki nöbetçi noter nedir? Nöbetçi noter cumartesi ve pazar günleri de vatandaşlara hizmet vermek için görev yapan noterlerdir. Düzenlemesi ve planlanması Adalet Bakanlığı'nca sağlanan nöbetçi noter çalışma saatleri 2023 yılında ne şekilde yapılmıştır diye merak edenler için cevaplar yazımızın devamında... Hayatımıza son birkaç senedir giren uygulama nedeniyle nöbetçi noter mesai saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edimekte. Nöbetçi noter mesai saatlerine açıklık getirmeden önce bu uygulamanın hafta sonlarını kapsadığını hatırlatalım.

Nöbetçi Noter Kaça Kadar Açık?

Eski sistemde hafta içi görev yapan noterler cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyordu. Ancak Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesiyle nöbetçi noter uygulaması 2019 yılında faaliyet göstermeye başladı. Amaç ise çeşitli evraklarla ilgili işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesini sağlayarak vatandaşı mağdur etmemek. Uygulamaya geçilmesinin diğer nedeni de alım-satım işlemlerini canlandırmak... Peki son yıllarda popülerleşen nöbetçi noterler kaça kadar açık? Öncelikle nöbetçi noterler kaçta açılıyor sorusunu yanıtlayacak olursak, noterlerin çalışma saatlerinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğinden bahsettiğimizi hatırlatalım. Aynı durum nöbetçi noterler içinde geçerli... Nöbetçi noterler kaçta açılıyor sorusunun yanıtı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bazı nöbetçi noterler 08:00' de mesaiye başlarken bazı bölgelerde ise bu saatler 09:00 hatta 10:00 olabilmektedir. Peki nöbetçi noterler kaça kadar açık diye merak ediyorsanız hafta sonu hizmet veren kurumların kapanış saatlerinin, açılış saatine göre düzenlendiğini ekleyelim. Dolayısıla nöbetçi noterler kaçta kapanıyor sorusunun cevabı mesai başlangıcına göre bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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