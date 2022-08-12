Norm Ender: Söylediklerimin arkasındayım!

"Hayatımda yeni biri var!"

Norm Ender'den bir 'Demet Akalın' açıklaması daha: Söylediklerimin arkasındayım! - Magazin haberleri

"Söylediklerimin arkasındayım!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rapçi Norm Ender, geçtiğimiz hafta Demet Akalın'a bir garsonun kafasından aşağı şampanya dökmesinden dolayı sahneden, "Çapsız!" diye seslenmişti.

"OKAN'I ZOR TUTTUK" DEMİŞTİ

Akalın, Norm Ender'in bu sözüyle alakalı, "Okan (Kurt) çok sinirlendi. Zor tuttuk!" demişti.

Yakın arkadaşına destek olan Sinan Akçıl da, "Sen de magazinle gündeme gelmek için bu hareketleri yapmayacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM!"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Norm Ender, bu açıklamaların ardından Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Konuyla alakalı konuşan Norm Ender, "Ben sahnede gerekeni söyledim. Onu söylerken isim kullanmadım. Kim üzerine alınıyorsa, onun için geçerlidir. Söylediklerimin de arkasındayım. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.