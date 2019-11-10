Mekanın Sahibi parçasıyla uzun süre müzik listelerini alt üst eden Norm Ender'in reklam müziği de olan şarkısı ile ilgili şok bir iddia gündeme gelmişti.

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekmişti.

"Work My Move" isimli şarkıcı bu yılın Ocak ayında YouTube'a yüklenmiş. Norm Ender'in mekanın sahibi isimli şarkısı ise temmuz ayında yayınlandı. Şarkının ocakta YouTube'a yüklenen ABD'li benzeri 473 bin izlenirken, Norm Ender'in versiyonu ise 113 milyon görüntülemeyle adeta 'aslına' büyük fark attı. Zira bu ilgi, şarkının reklam müziği olmasının da yolunu açmıştı.

O MELODİ REKLAM FİLMİNDE KULLANILDI

'Mekanın sahibi' slogonıyla kolleksiyon hazırlayan giyim perakendecisi DeFacto markası ise son reklam filminde tartışmaya konu olan bu benzer melodili parçayı kullanmıştı. Markanın reklam filmindeki yüzü de tanınan oyuncu Aslı Enver olmuştu. Şirketin yaşanan tartışmalardan sonra bir açıklama yapması beklenirken söz konusu melodi için bir telif ödenip ödenmediği ya da Rapçi Norm Ender ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor.

SPOTIFY'DAN KALDIRILMIŞTI

Bazı rap sanatçılarını "Amerikan özentisi" olmakla suçlayan Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı, geçtiğimiz günlerde online müzik platformu Spotify'dan kaldırılmıştı.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Konuyla ilgili günlerdir açıklama yapmayan Norm Ender, dün sahne aldığı konserinde sessizliğini bozdu. Şarkısının siber saldırı sebebiyle Spotify'dan kaldırıldığını dile getiren rapçi, "Spotify ekibine avukatlarımız ulaştı. Şarkının açılacağına dair Spotify ekibinden teyit aldık. Bu siber saldırıyı yayan, yapan, azmettiren herkese kanun karşısında hesabını soracağız. Unutmayın ki; bana hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Ender, geçtiğimiz günlerde bazı rap sanatçıları hakkında, "Kendi tarzlarını değiştirdiler. Sözleri direkt Amerika'dan kopyala-yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.