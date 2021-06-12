Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski var

Müsilajın denizdeki canlılara ve tüketilmeleri halinde insan beynine etkilerini değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "İtalya’da 2011 yılında yapılan çalışmaya göre, müsilajın içindeki yağlı yapının cıva, bakır gibi ağır metalleri tutmaya yatkın olduğunu ortaya koydu. Deniz dibine çöken müsilajın kabuklu deniz canlıları tarafından süzülmesi ve bunların gıda olarak tüketilmesi felç, Alzheimer, ALS, MS, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskini artırmaktadır" dedi

Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski var
Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski
0:00 / 0:00
DHA

Denizdeki mikroorganizmaların üremek için fosfor ve azota ihtiyaç duyduğunu aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin bunu fazlasıyla sağladığını dile getirdi.

"MÜSİLAJIN İÇİNDEKİ YAĞ DOKUSU AĞIR METALLERİ KOLAYCA TUTUYOR"

Dr. Onultan, müsilajın organik bir yapı olduğunu belirterek, "Hümin adı verilen yapıyı içeriyor. Daha önce Adriyatik Denizi’nde görüldüğü için İtalya’nın yaptığı araştırmalar var. İçinde amino asit, yağ ve karbonhidratın çeşitli formatları bulunuyor. Müsilajın içindeki yağ dokusu ağır metalleri kolayca tutuyor. Denizin dibine çökünce de tabandaki özellikle kabuklu canlıların gıdası haline geliyor" diye konuştu.

"CIVA, KURŞUN ARSENİK BULUNUYOR"

Özellikle midyelerde bulunan paralitik shellfish toksinin (PST) felç yapabildiğine dikkat çeken Dr. Onultan, "Müsilajda bulunan en zararlı ağır metal cıva, arsenik, kurşun ve lityum bulunuyor. Bu maddeler yağda çözülebiliyor. Beyin omurilik bariyeri dediğimiz sıvıya geçebiliyorlar. Beyinde özellikle cıva ve kurşunun ciddi toksik etkileri bulunuyor. Beyinde sinir hücreleri arasındaki iletimi etkiliyor. Toksik etkiliyle olması gereken elektrolitlerin yerini değiştiriyor. Cıva beynin hafıza merkezini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

"LİFLİ GIDALAR BEYİNDEKİ CIVAYI AZALTIYOR"

Midye, istiridye, istakoz gibi kabuklu canlıların deniz suyunu süzerek beslendiğini hatırlatan Dr. Onultan, "Özellikle bu dönemde tüketilmeleri riskli. Kültür balıkçılığı yapan yerlerden deniz ürünü alabilirsiniz. Yine İtalya’da 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre, lifli gıdalar beyindeki ağır metalleri azaltıyor. Yeşillik, sebze ve meyveyi bol bol tüketmek lazım, beyinde biriken cıva oranını düşürüyor” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adı: Ölüm meleği! Uzmanlardan kritik uyarı! - Haberler
SAĞLIKAdı: Ölüm meleği! Çok önemli uyarı!
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor - Haberler
SAĞLIKAşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek ...
Toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
SAĞLIKToplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
Biontech aşısının yan etkisi var mı? Biontech aşısı yan etkileri nedir? İşte merak edilenler
SAĞLIKBiontech aşısı yan etkileri nedir?
Prof. Dr. Aydın: Virüs bir miktar daha rakamları yükseltir ama büyük bir dalga olmaz
SAĞLIKProf. Dr. Aydın uyardı: Virüs bir miktar daha ...
Son dakika haberi Bakan Koca'dan 'FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun' çağrısı
SAĞLIKBakan Koca'dan yerli aşı için 'gönüllülük' çağrısı
Aktif iş hayatına devam edenlere periton diyaliz öneriliyor
SAĞLIKAktif iş hayatına devam edenlere periton diyaliz ...
Son dakika! Bakan Koca: Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var
SAĞLIKBakan Koca: 3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı ...
Anne sütü nasıl çoğalır?
SAĞLIKAnne sütü nasıl çoğalır?
Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı - Haberler
SAĞLIKYerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız ...