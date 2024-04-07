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        Haberler Dünya Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı

        Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı

        Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından Norveç'te polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:08
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        Norveç polisi camilere yönelik tehdit sonrası silahlandı
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        Norveç'in başkenti Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu.

        Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

        Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslüman topluluklara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold, "Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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