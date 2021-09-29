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Haberler Dünya AZMİN ZAFERİ... Son dakika: İsveç'te korona salgını resmen kontrol altında!
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Norveç'ten sonra İsveç de duyurdu: Salgın kontrol altında, tüm koronavirüs önlemleri kaldırıldı!

İsveç, koronavirüs salgının tamamen kontrol altında alındığını duyurdu. İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlanan koronavirüs önlemlerinin kaldırıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Norveç de salgının kontrol altına alındığını, önlemlerin kaldırıldığını duyurmuştu.

AZMİN ZAFERİ... Son dakika: İsveç'te korona salgını resmen kontrol altında!
İsveç'te salgın kontrol altında!
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AA

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2021'den itibaren gevşetilmeye başlanan Kovid-19 kısıtlamalarının bugün sona erdiği belirtildi.

Ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 83,6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 76,5'e ulaştığı bildirilen açıklamada, bugünden itibaren üçüncü doz aşılamanın başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ile PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

1 EKİM 2021'DEN İTİBAREN SEYAHAT YASAKLARINI KALDIRIYOR

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim 2021'den itibaren tüm ülkelere seyahat yasaklarının kaldıracağını duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı da 20 Eylül'den itibaren çift aşı sertifikası bulunan Türkiye vatandaşlarına seyahat yasaklarının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 851'e çıktı, vaka sayısı da 1 milyon 149 bin 407'e yükseldi.

Öte yandan İsveç'ten önce 10 Eylül'de Danimarka, 25 Eylül'de Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkeleri olmuştu.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİ BAŞARISIZ OLDU

İsveç'te Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle 24 Aralık 2020 ile 1 Haziran 2021 arasında virüse karşı yeni tedbirler alınmıştı.

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsveç'te Kovid-19'dan dolayı hayatını yitirenlerin sayısının, sert önlemler alan ve uzun süre kapanan Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın toplamından 3 kat fazla olması da büyük eleştirilere neden olmuştu.

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