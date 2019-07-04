Nota kelimesini, ülkelerin genellikle diplomatik kriz anlarında sıklıkla duyuyoruz. Diplomatik nota olarak bilinen durum sözlü ve yazılı olarak 2 çeşitten oluşuyor. İşte diplomatik notaya dair detaylar...

DİPLOMATİK NOTA NEDİR?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.

NOTA TÜRLERİ

Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.

TDK'DA NOTA KELİMESİNİN ANLAMI

TDK, nota kelimesine muhtıra olarak Türkçe'ye çeviriyor. Nota kelimesine örnek olarak ise:

"Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim." - Atatürk