Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) noterlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki noterler bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi?

NOTERLERİN YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Noterler yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar.

Tüm noterler 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler.