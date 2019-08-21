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Noterlerin görevleri nelerdir? Noter çalışma günleri ve saatleri nasıldır?

Hukukçu kimliği ile birlikte, bağımsız olarak onaylama, denetleme ve belgelendirme yapan kurumlar olan Noterlikler, Türkiye Noterler Birliği'ne bağlı olarak çalışmaktadırlar. Noterlikler ile ilgili en fazla merak edilen konular arasında noterlerin görevleri ve çalışma saatleri dikkat çekiyor. Peki noterlerin görevleri nelerdir? Noterler hangi günler ve hangi saatler arasında çalışırlar? İşte ayrıntılar...

Noterlerin görevleri nelerdir

Hukukçu kimliği ile birlikte, bağımsız olarak onaylama, denetleme ve belgelendirme yapan kurumlar olan noterler; evrak, devir/teslim veya velayet gibi çeşitli işlemlerimiz için gittiğimiz ve resmi onay aldığımız yerlerdir.

Noterler 1512 numaralı kanuna istinaden 1972 yılında kurulan Türkiye Noterler Birliğine bağlıdır ve Noterler arasında rekabet söz konusu değildir. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1.192'ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Dört yıllık bir dönem için görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi bulunur.

Noter ise, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Peki, noterler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Noterler cumartesi ve pazar günleri çalışıyor mu? Noterlerin mesai saatleri nedir? İşte yanıtı...

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar. 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Türkiye Noterler Birliğine, 0312 218 80 00 numaralı telefon ve 0312 218 80 41 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz. 

 

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